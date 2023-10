Mezzogiorno di Memo. A fine allenamento, trascorso da Paulo Sousa a ruotare portieri in partitella e sulle palle inattive, il diesse De Sanctis, che da calciatore era apprezzato portiere, ha lasciato il suo ufficio con vista sul campo e vi è ritornato pochi minuti dopo in compagnia di Ochoa. C'è stato un colloquio. Non è una novità in casa Salernitana: a più riprese, nelle ultime settimane, il direttore sportivo si è trattenuto in dialoghi di reparto e prima dell'Inter ha radunato un gruppetto di difensori. Stavolta è toccato ad Ochoa per ragionare, riflettere.

Il portiere messicano, ieri ufficialmente convocato dalla propria Nazionale come Dia nel Senegal, Kastanos da Cipro e Legowski nell'Under 21 polacca, tra gli altri granata, è stato fin qui il numero uno della Salernitana. Le ultime prestazioni incerte, le uscite-non uscite e pure gli interventi stranamente in tackle e in area piccola, contro l'Empoli e l'Inter in occasione dei gol di Baldanzi e Lautaro Martinez, hanno, però, lasciato il segno. Adesso c'è solo una certezza: sono tutti in discussione, Sousa osserva e poi sceglie il migliore assetto possibile, pure nel ruolo che in una squadra di calcio è cristallizzato e gerarchico per eccellenza. A colloquio con i portieri, anzi con il portiere: De Sanctis al centro sportivo Mary Rosy ha parlato solo Ochoa. Ma è molto probabile che avesse convocato pure Costil. Nel piazzale antistante gli uffici, infatti, dopo l'allenamento si è presentato pure il francese ma poi lo hanno avvisato di un colloquio già in corso con Memo. E siccome il portiere è mestiere da solitari, Benoit ha desistito ed è andato via, in attesa di riannodare poi i fili del discorso nel corso della giornata con i suoi preparatori Rampulla e Lamberti, con De Sanctis e con Sousa che lo ha già allenato ai tempi del Bordeaux.

Il colloquio fitto durato 30 minuti con Ochoa apre ufficialmente il ballottaggio. Nella migliore delle ipotesi, è fortemente in bilico. In settimana ha avuto problemi di torcicollo ma poi ha recuperato; all'orizzonte c'è anche la doppia amichevole in tournée negli States: Messico-Ghana domenica 15 ottobre alle 2.30 ora italiana e Messico-Germania il 18 ottobre alle 2 ora italiana. La stanchezza era già affiorata e potrebbe affiorare ancora dopo la sosta della Serie A. Insomma ci sono valutazioni delicate in corso e Ochoa rischia il posto a Monza. La spia del rosso fisso, dopo l'Inter, si era accesa non solo in porta ma anche sulla fascia sinistra, dove fin qui ha giocato Bradaric. Paulo Sousa riflette anche sul terzino croato e potrebbe decidere di agevolare un sorpasso. Pasquale Mazzocchi ieri è stato costantemente provato sull'out mancino e dunque in Brianza potrebbero esserci novità anche in questa zona di campo. Mazzocchi è pronto per giocare ed il cambio di fascia è pure la soluzione considerata già adottabile in sede di mercato. Quando la Salernitana non è riuscita ad ingaggiare l'alternativa di piede mancino a Bradaric, è stato spiegato che in quel ruolo avrebbe potuto disimpegnarsi anche Mazzocchi che, d'altra parte, proprio sulla fascia sinistra la scorsa stagione si era destreggiato bene, al punto da guadagnare anche la convocazione in Nazionale.

Il modulo 3-4-2-1 prevede la riconferma di Kastanos sulla destra e il blocco di tre stopper, composto da Daniliuc, Gyomber e Pirola, quest'ultimo convocato nell'under 21 per il match del 17 ottobre contro la Norvegia valido per la qualificazione agli Europei 2025. Poi le possibili, ulteriori sorprese. Dopo l'allenamento del giovedì nel quale aveva disseminato indizi gestendo però le risorse fisiche dei diretti interessati, ieri Sousa ha dato ulteriore forma alla sua vecchia guardia, utilizzando in un possibile assetto base sia Candreva sia Coulibaly. Candreva dà segnali di ripresa, di vitalità. Da capitano insieme agli altri ha compreso la delicatezza del momento: tutti a Monza si giocano tanto. Sousa potrebbe schierarlo dal 1' al posto di Martegani e farlo agire sia da sottopunta in coppia con Cabral sia come unico elemento sulla trequarti, se decidesse di avanzare ulteriormente Cabral. Metro più, metro meno, i protagonisti delle zolle d'attacco sono il capoverdiano, Dia e Candreva, i più esperti. Coulibaly ieri ha fatto un ulteriore passo avanti: non più trenta minuti di partitella in famiglia ma diesel perenne, protagonista senza impacci in coppia con Bohinen. È tornato padrone del centrocampo e nella gara del rischiatutto dà la propria disponibilità per una maglia da titolare. Sousa prova, osserva e oggi decide. Intanto ieri nell'anticipo salvezza è finita 0-0 tra Empoli e Udinese, ora la Salernitana è penultima da sola con tre punti.