Mentre la Salernitana si appella al «silenzio operoso del fare», la tifoseria spera di poter emergere presto dal suo confuso baccano del non sapere. Il tema è il futuro assetto proprietario del club e poi a cascata la scelta degli uomini chiave. Ieri è stata l'ennesima lunga giornata di confronti per Danilo Iervolino e Maurizio Milan in vista della possibile chiusura del “deal”, come dicono quelli bravi. La vendita a Brera Holdings, per parlare potabile. Si fa o no?

I TEMPI

L'ultima scadenza è sabato. Ieri sarebbero stati fatti altri timidi passi in avanti sul principio di accordo. Parti più vicine, però senza ancora l'offerta vincolante d'acquisto. E quando non c'è la firma, vale tutto e niente. La società con sede legale a Dublino ma quotata al Nasdaq, proprio in virtù della sua presenza in Borsa non può permettersi commenti o fughe di notizie troppo in là. Filtra che entro la deadline del 15 ci sarà un dentro o fuori. L'obiettivo del presidente granata è chiudere in fretta la questione che, in ogni caso, prima del closing vero e proprio necessiterebbe di altri mesi. Almeno una firma sul preliminare darebbe un orientamento chiaro e consentirebbe pure di scegliere il direttore sportivo. A tal proposito, dopo il riavvicinamento con Petrachi (ma la fumata è stata grigia), assieme a lui resta Rocco Maiorino il candidato più probabile. L'ex milanista sarebbe in pole soprattutto in caso di permanenza al timone di Iervolino. Qualora la Salernitana si avviasse a un nuovo cambio di proprietà, invece, si allargherebbe la rosa.

I DUBBI

L'imprenditore palmese è indeciso, aspetta di convincersi definitivamente sulle garanzie. Tira, molla, prendi tempo, tutto in un «silenzio che a volte è necessario», come sottolinea chi sta operando. Secondo qualche bisbiglio, però, Brera Holdings avrebbe proposto di sborsare 50 milioni in cinque rate soltanto se Iervolino avesse messo nero su bianco l'impegno a racimolarne almeno 25 sul mercato estivo. La cosa vorrebbe dire pareggio di bilancio. In assenza di ciò, è facile dedurre che sarebbe di molto minore la cifra che il fondo investirebbe, all'incirca la metà. È l'amministratore delegato Milan che tiene i contatti con Miami, dove ha sede l'ufficio americano della Brera Holdings.



Dall'altra parte del filo i protagonisti sono il ceo Pierre Galoppi e Maria Xing, manager responsabile business e investimenti della società con logo neroverde. È l'ultimo “acquisto” di Brera, proveniente da 777 Partners, altro fondo che in Italia possiede il Genoa ma all'estero è proprietario pure di Siviglia, Hertha Berlino, Red Star e Vasco da Gama. Proprio l'ingresso nella squadra brasiliana è stato una delle ultime operazioni che ha visto coinvolta Xing prima del cambio di casacca, oltre all'investimento in Australia nel Melbourne Victory. Il suo “ingaggio" sembra stato fatto appositamente per tentare la scalata al calcio che conta nel Belpaese.

LE SCELTE

Intanto, il calciomercato è già nel vivo e lanon ha un riferimento diretto in grado di occuparsene non tanto materialmente, quanto sotto l'aspetto della progettualità. È bene che lo ufficializzi al più presto, perché da sabato fino alsarà tempo dei controriscatti e occorrerà operare. Ieri il Perugia ha ufficializzato l'esercizio del diritto di opzione per Edoardo Iannoni, mezzala classe 2001 che nell'ultimo biennio ha fatto bene prima in B, poi in C con i biancorossi. Alla Salernitana andrebbero, se decidesse di lasciare correre e perdere il calciatore. Ma c'è da riflettere, il ragazzo ha talento. Il cavalluccio ha in suo favore il diritto di controriscatto e dovrebbe aggiungere altriper riportarlo inSolo tre giorni per decidere. Chi lo farà? Con quale idea tattica e consultando quale allenatore? Per ora, nessuno. L'Atalanta non ha ancora fatto valere l'opzione per, trequartista del 2002, pure lui molto interessante e forse pronto per la cadetteria dopo due anni di prestito tra Vicenza e la squadra U23 orobica. La Dea ha tempo fino a domani per riscattarlo a; il controriscatto totale, se ciò si verificasse, varrebbedi investimento per la, che in cuor suo spera che i nerazzurri non facciano alcuna mossa per riaccogliere Jimenez senza esborsi. Il Palermo non riscatterà Mamadou, altrettanto farà il Toro nel caso di(per il quale però potrebbe essere trovato un accordo diverso dall'1 luglio in avanti, a cifre più basse dei 4,5 milioni richiesti). Si attende la decisione del Salisburgo per(5,5 milioni).