Brera Holdings continua a prendere tempo ed anche ieri la pec della Idi Srl società di Danilo Iervolino formalmente proprietaria della Salernitana non ha ricevuto messaggi da oltreoceano. Prendono ancora tempo pure il patron e l'ad Milan con i direttori sportivi finora contattati. Alcuni sedotti, molti saranno abbandonati.

LA SITUAZIONE

LA SCELTA DEL DS

IL NUOVO ALLENATORE

Lima oggi, lima domani, la sabbia nella clessidra scorre e il cavalluccio marino è in ritardo rispetto allache si era dato per annunciare diesse e allenatore. Nulla di irreparabile, sia chiaro. La Bersagliera non è la sola squadra cadetta ad avere le caselle libere, però pure tante altre concorrenti sono già avanti. Situazione immutata. Lase riscontrerà le adeguate garanzie economiche e progettuali. Le sta aspettando, fiduciosa.ma da settimane sul tavolo del presidente giacciono proposte preliminari con ragionamenti avviati.Su tutti, la previsione di un pagamento rateale in cinque step chenon disdegnerebbe con tanto di postilla legata al mercato in attivo.nella sessione estiva fattibile ma non scontato significherebbe ripianare il passivo di bilancio e dare un determinato prezzo alla società. Non farlo, porterebbe i potenziali acquirenti a considerare di dover mettere più soldini in cassa al loro ingresso. Ergo, il prezzo si abbasserebbe. Si balla su questo, giorno e notte, tra call internazionali e qualche casting locale per tenere vivo l'elenco dei candidati al ruolo di direttore sportivo, dal quale pescare nomi da sottoporre eventualmente anel caso in cui l'offerta arrivasse, venisse accettata e si andasse quantomeno al preliminare d'acquisto. L'espertoè nome gradito ai potenziali investitori.Nel paniere i vari Polito, Lovisa, Rinaudo, Valentini e un Petrachi che sembra più lontano.e contano di avere lumi entro il. Dopodiché, dovranno per forza procedere da soli. In quel caso, tutt'altro che remoto, il programma sarebbe pronto:(con lui anche uno-due uomini di sua fiducia per lo scouting), che ha più volte incontrato e sentito la. Formazione top, inglese fluente ed alto livello dell'università calcistica al, dai professori. Gli manca forse un'esperienza in Italia da solo, senza spalle coperte dai totem, dopo l'ultima avventura al Las Palmas chiusa nel 2020.Pare sia balzato in cima alla lista di Iervolino, però il suo contratto non sarebbe stato discusso. Insomma, se lo snodo cessione/non cessione arriverà,sarà chiamato al tavolo per discutere i dettagli e trovare l'accordo. Il comprensibile entusiasmo di un professionista cresciuto ama nato a Salerno nell'82, pochi mesi prima della vittoria azzurra ai Mondiali spagnoli, farà da contraltare alla necessità anche per lui di ottenere garanzie e linee guida su budget e operazioni. Da giorni è questione di giorni. Facile immaginare che Maiorino si stia muovendo a fari spenti per farsi trovare pronto in chiave rosa e allenatore, però non può farlo fino in fondo. Non c'è alcuna firma.Peraltro, Iervolino e Milan in prima persona si sono già mossi sul discorso della guida tecnica, sondando più di un candidato.è uno dei più graditi ma è seguito anche da Catania, Padova e Bari. Il tempo stringe e in pochi sono disposti ad aspettare ciecamente che la Salernitana risolva le sue incertezze sul futuro societario. Anche, nome accostato da giorni ai granata, è appetito da altri club (Reggiana ma non solo). In lista anchee chissà chi altro. A proposito di mister, presto avrà un diploma in più, da oggi sui banchi di Coverciano per conseguire il patentino Uefa A fino al 18 luglio. Il suo contratto è in scadenza. Con tale abilitazione potrebbe allenare tutte le giovanili fino alla Primavera o prime squadre fino alla Serie C.