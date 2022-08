Salernitana, l'infermeria si affolla: out anche Jaroszynski per la Coppa

Aumentano i problemi per Davide Nicola a dieci giorni dal debutto in campionato, ma prima c'è da pensare anche alla Coppa Italia in programma domenica sera allo stadio Arechi contro il Parma. Una gara che il tecnico della Salernitana dovrà affrontare senza diversi calciatori, l'ultimo costretto a fermarsi è stato Pawel Jaroszynski. Il polacco quest'oggi si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore sinistro, tra una settimana l'esterno mancino dovrà sottoporsi a nuovi controlli per valutare nuovamente il problema alla coscia. Oltre a Jaroszynski, in Coppa mancheranno anche Lovato, Radovanovic, Motoc, Boultam, Sy, Mamadou Coulibaly, Bradaric e forse Gyomber.