Salernitana, che guaio per Nicola: infortuni per Bradaric e Coulibaly

Con Radovanovic, Lovato e Gyomber già out, la situazione non fa altro che peggiorare in casa Salernitana in vista del debutto in Coppa Italia e in campionato. Questo pomeriggio, infatti, Nicola ha ricevuto altre brutte notizie, ma il rischio era dietro l'angolo dopo quello che aveva già dovuto appurare nei giorni scorsi nel corso dell'amichevole contro il Galatarasary. Tradotto, il tecnico dei granata sarà costretto a dover rinunciare per almeno due settimane, ma il rischio è che possano anche aumentare, sia a Domagoj Bradaric che a Mamadou Coulibaly. Per entrambi le indagini strumentali svolte presso il centro polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia. Tra 10 giorni sia l'ex Lille che il centrocampista dovranno svolgere nuovi esami di controllo per capire i reali tempi di recupero.