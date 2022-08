Salernitana, Radovanovic e Ribery tengono in ansia Nicola

Per fortuna Davide Nicola ha ancora diversi giorni prima di dover scegliere la formazione da dover mandare in campo domenica pomeriggio contro la Sampdoria allo stadio Arechi, ma intanto il tecnico della Salernitana deve convivere con più di un problema.

In attesa di capire se Pirola e Kastanos torneranno a disposizione, ci sono Radovanovic e Ribéry a tenere soprattutto sulle spine Nicola. Il primo quest'oggi si è sottoposto esclusivamente a una seduta fisioterapica a causa di un sovraccarico muscolare, il secondo invece ha continuato a lavorare a parte dopo le noie fisiche accusate dopo il debutto in campionato contro la Roma. Per il recupero di entrambi, comunque, filtra ottimismo in casa granata.