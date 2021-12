Salernitana, ancora un infortunio: si ferma di nuovo Capezzi

Il sole dalle parti di Salerno non si vede non soltanto per colpa del maltempo, questo perché le vicende di casa Salernitana sono sempre più grigie. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.

Se da una parte ci sono le sconfitte e il conseguente ultimo posto in classifica che preoccupa e non poco, dall'altra ci sono i continui infortuni che non smettono di tormentare i granata. Quest'oggi Colantuono ha dovuto rinunciare al centrocampista Leonardo Capezzi che a distanza di qualche settimana dal rientro in campo è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una tendinopatia rotulea.

In tal senso, però, il club non ha specificato se si tratta del ginocchio operato poco dopo l'inizio della stagione. L'ex viola, che dunque molto probabilmente salterà la sfida di sabato contro la sua ex squadra, raggiunge in infermeria i vari Strandberg, Zortea, Ruggeri, Coulibaly M. e Gondo.