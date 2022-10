Salernitana, l'infortunio di Gyomber unico neo della notte magica romana

Tutto, o quasi, è andato davvero nel verso giusto domenica pomeriggio allo stadio Olimpico per la Salernitana. Tutto, o quasi, perchè i granata devono fare i conti con l'ennesimo infortunio che ha colpito il reparto difensivo, questa volta è toccato a Norbert Gyomber dover alzare bandiera bianca. Nelle prossime ore lo slovacco si sottoporrà agli accertamenti di rito per comprendere la reale entità del problema accusato alla coscia sinistra all'inizio della gara contro la Lazio.

La sensazione, comunque, è che il centrale granata possa saltare le ultime partite del 2022, le stesse che invece potrà quasi certamente giocare Giulio Maggiore. Il centrocampista in settimana dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo per poi conquistare così il pass per un posto in panchina in occasione della sfida di sabato pomeriggio contro la Cremonese in programma all'Arechi.