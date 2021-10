La Salernitana non trova pace: entra in infermeria anche Obi

Chissà che non sia uno scherzo, probabilmente l'avrà pensato quest'oggi Fabrizio Castori quando ha scoperto che anche Obi non si sarebbe allenato con il resto della squadra.

Tutta colpa di un lieve trauma distorsivo alla caviglia sinistra che ha costretto il centrocampista granata esclusivamente ad una seduta fisioterapica, che significa presenza in forte dubbio per lo scontro salvezza di sabato in casa dello Spezia. Una gara che la Salernitana dovrà affrontare senza Ruggeri, Capezzi, Lassana Coulibaly, Gondo, Bonazzoli (a meno di un recupero lampo) e Bogdan la cui risonanza magnetica effettuata nelle ultime ore ha evidenziato una lesione muscolare al gemello esterno della gamba destra che gli impedirà di essere a disposizione per più di una partita.