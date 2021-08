Vergani alla Salernitana, rinforzo a sorpresa dall'Inter

Rinforzo a sorpresa per l'attacco, la Salernitana ha infatti definito l'arrivo del giovanissimo Edoardo Vergani dall'Inter. Come riportato da Sky, il classe 2001 (186 cm) ha trovato l'accordo per lasciare l'Inter a titolo definitivo e gratuito a favore dei granata ma il club nerazzurro manterrà il 30% sulla futura eventuale rivendita da parte dei campani. E così niente Caprari, alla fine Fabiani ha deciso di puntare sul prodotto scuola Inter reduce dall'esperienza vissuta con il Bologna.

Nel 2016-17 realizza la rete decisiva con la maglia dell'Inter nella Supercoppa under 17, l'anno dopo mette insieme 17 reti in 23 presenze sempre con lo stesso gruppo, con la Primavera invece segna il gol decisivo nella finale del Torneo di Viareggio, mentre con la Nazionale under 17 si è laureato capocannoniere dell'Europeo di categoria.