Live Salernitana-Inter 0-2: raddoppia Dumfries

Un testacoda annunciato. Un risultato sulla carta quasi scontato. Un pienone all'Arechi altrettanto palesato. Paradossalmente però per la Salernitana, la partita di stasera contro i campioni d'Italia dell'Inter, passa quasi in secondo piano rispetto ad un'altra partita in cui si sta giocando il futuro (nebuloso) del club, ingessato nel trust da inizio stagione.

Ma tant'è. In altri tempi, quella che resta una missione impossibile contro i nerazzurri di Simone Inzaghi (ironia della sorte il tecnico dell'Inter appena 5 anni or sono era stato di fatto «piazzato» da Lotito sulla panchina granata, salvo poi essere «promosso» alla consorella Lazio per il gran rifiuto di Bielsa ndr) sarebbe stata vissuta con ben altro trasporto dalla torcida granata. Il sold out all'Arechi resta. Ma è altrettanto scontata una forte e ferma protesta dei supporter per quanto sta accadendo in merito alla cessione societaria e su una probabile ulteriore proroga del Trust che non va giù alla gran parte della gente che chiede chiarezza (annunciata contestazione stasera all'Arechi). Tutto nell'ultima gara casalinga dell'anno, la penultima del girone di andata.

LE FORMAZIONI

SALERNITANA (5-3-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy. All: Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All: S. Inzaghi