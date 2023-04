La dolce musica della Champions League, che vale milioni di euro, e le feroci ambizioni salvezza si incroceranno e scontreranno dalle ore 17 alle 23: toccherà prima all'Inter, poi al Napoli e in serata al Milan inaugurare il turno pasquale di campionato. Letto al contrario, con gli occhi delle piccole che difendono a denti stretti la Serie A, scenderà in campo prima la Salernitana (25mila tifosi sugli spalti di Venerdì Santo, Ribéry compie 40 anni), poi il Lecce e infine l'Empoli.



La squadra granata ha 9 punti di vantaggio sul Verona terzultima, ma non ha ancora il conforto dell'aritmetica, deve conquistare altri mattoncini salvezza prima di esporre il cartello «missione compiuta». Ha sprecato il jolly a La Spezia e oggi proverà a dire «spiaze» a Simone Inzaghi, che non ha parlato in conferenza stampa e che resta a rischio esonero.

Non c'è dubbio che si tratti di una gara bivio per la classifica e per gli equilibri interni dell'Inter, ma Paulo Sousa non se l'aspetta stanca dopo la partita di Coppa Italia né distratta dall'imminente trasferta europea in Portogallo. Piuttosto la descrive «forte, competitiva pure quando ha assenze perché ha la rosa più ricca e completa della Serie A». Bisogna affrontarla con lucidità, personalità e viva la sincerità «sperando di avere anche una buona dose di fortuna», dice l'allenatore lusitano. Durante la sua gestione tecnica una sconfitta, una vittoria e quattro pareggi di fila - i granata hanno toccato il loro punto più alto a S. Siro contro il Milan, sfiorando il colpaccio.

La squadra ne ha memoria, l'allenatore la carica: «Ogni momento è buono per cementare le nostre consapevolezze e fare punti. Contro squadre importanti abbiamo anche già fatto risultato. Dobbiamo rendere i nostri tifosi orgogliosi, devono sentirsi rappresentati ai massimi livelli e darci tutto. Bisogna concedere poco all'Inter, guadagnare quanto più campo è possibile, avere più possesso palla. Nella loro trequarti abbiamo giocatori per fare bene». La squadra che stava vincendo fino al 59' di Spezia-Salernitana (traversa di Piatek, possibile 0-2 con Dia) non si cambia contro l'Inter. Sousa ha tirato la riga e ha scelto i propri titolari.Non è questione di feeling o di social - riguardo il messaggio web di Sepe, il tecnico lusitano ha risposto con mimica facciale, sorridendo e allargando le braccia ma di intensità, di ritmo. E di entusiasmo: «Contro lo Spezia avevo inserito Bohinen per palleggiare meglio, però». E ancora: «Bonazzoli è forte, è tra i più tecnici e bravi, però siamo la Salernitana e abbiamo bisogno anche di altro». E di altri: Piatek in attacco, Dia per l'ultimo miglio, l'esperienza e la qualità di Candreva da sottopunta, Coulibaly e Vilhena in mezzo al campo. Servono anche il furore agonistico di Gyomber e la voglia di riscatto di Pirola. In mediana, sarà out Maggiore per un problema muscolare. In difesa, spazio ancora a Pirola (riscattarlo dall'Inter costerà 5 milioni di euro, contro riscatto fissato a 8 milioni), dopo abbondanti iniezioni di fiducia e serenità che valgono quanto il cemento armato per un giovane.Ecco Sousa: «Sono andato subito da lui dopo l'errore con lo Spezia e gli ho dato indicazioni su quello che deve fare. È fortissimo in marcatura, gioco aereo, gestione dello spazio. A livello di costruzione ha qualcosa da migliorare, come tutti i nostri difensori. Se c'è retropassaggio e giri il corpo verso la tua porta, è un invito alla pressione degli avversari. La differenza la fanno il controllo e la posizione del corpo ma si tratta di giovani, da incoraggiare». L'Inter in mediana non farà molto turnover: Barella, Brozovic, Mkhitaryan sono scelte obbligate, perché Calhanoglu è infortunato; Darmian scalerà in difesa perché D'Ambrosio è squalificato e sulla fascia destra, al solito avanzato, giocherà Dumfries. «Il centrocampo dell'Inter non è particolarmente alto, però nel complesso è una squadra fisica e strutturata - spiega Sousa - Loro sfruttano tanto le palle inattive e abbiamo ragionato su questo. Piatek? Non serve solo per fronteggiarli nella nostra area, perché è l'attaccante che più dà capacità di far salire la squadra per come lavora, è un giocatore importante». Indispensabile quanto i gol di Dia.