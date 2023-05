In attesa di capire cosa accadrà in futuro, in ballo l'acquisizione definitiva dal Villarreal e poi l'eventuale cessione nel corso dell'estate, Boulaye Dia quest'oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico di pulizia del menisco del ginocchio sinistro. Un'operazione necessaria dopo l'infortunio rimediato dall'attaccante della Salernitana nel finale della gara dell'Olimpico contro la Roma.

Il senegalese sarà costretto a stare lontano dal rettangolo verde per un mesetto, ciò vuol dire che dovrà saltare anche gli impegni con la propria nazionale.

Segue il comunicato ufficiale del club granat: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che l’intervento chirurgico di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro a cui si è sottoposto questa mattina Boulaye Dia presso la clinica “Jean Mermoz” di Lione è perfettamente riuscito.

L’intervento è stato effettuato dal dott. Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del medico sociale granata Dott. Italo Leo. L’atleta effettuerà alcuni giorni di riposo prima di iniziare il protocollo riabilitativo che durerà circa quattro settimane”.