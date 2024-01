Salernitana, Inzaghi: «Sono fiducioso, possiamo fare risultato con la Roma»

Rialzarsi subito per non complicare ulteriormente i piani e continuare così a credere nella salvezza, ma per farlo la Salernitana dovrà offrire una grande prestazione lunedì sera contro la Roma allo stadio Arechi: «Dobbiamo cambiare l’esito dei punteggi ma non le prestazioni. I giocatori sono responsabilizzati, ci crediamo, 7 vittorie possiamo farle quando saremo al completo, avremo anche tanti scontri diretti in casa e quindi penso ci siano tutte le situazioni per poter invertire il trend e sperare in nella salvezza – ha detto Pippo Inzaghi in conferenza stampa due giorni prima della gara -. Affrontiamo una grande squadra, ci vorrà la classica partita perfetta ma sono molto fiducioso. Siamo pronti a conquistare una grande vittoria, giocheremo davanti alla nostra gente e c’è una grande opportunità. Quando giochi con i campioni, come contro il Milan, Juve e Napoli avremo poco da perdere e tutto da guadagnare facendo una grande partita».

In attesa di ulteriori novità dal mercato, Inzaghi continua a dover convivere con le assenze di alcuni giocatori importanti: «Dia e Kastanos sono due casi completamente diversi: per Grigoris era un problema articolare e si poteva rischiare, Boulaye non è ancora al top per cui è inutile forzarlo rischiando una ricaduta.

Da Torino lo avremo al 100%. Anche Pirola voleva esserci a tutti i costi ma il dottore ce lo ha sconsigliato. Uno come Kastanos lo vorrei sempre in campo, ha qualche allenamento in più e non potrà avere i 90′, devo capire se è meglio fargli fare i primi 60′ o farlo subentrare, questo è ancora in dubbio».