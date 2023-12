Salernitana, emergenza infortuni: Inzaghi in ansia per Pirola, Mazzocchi e Dia

Il punto conquistato con il Milan ha lasciato sì entusiasmo e spunti interessanti per il futuro, ma al tempo stesso ha lasciato anche diversi problemi a Pippo Inzaghi. Tutti di natura fisica. La sfida contro i rossoneri, infatti, ha messo ko in un colpo solo Pirola, Mazzocchi e Dia. Tutti e tre sono usciti per fastidi muscolari, ma a preoccupare di più la Salernitana è il problema alla coscia dell'attaccante senegalese.

Nei prossimi giorni, il 26 dicembre, quando la squadra tornerà in campo, lo staff medico granata darà risposte più precise a Inzaghi che dovrebbero però perdere il suo bomber per la sfida salvezza contro il Verona (out anche Fiorillo per squalifica). Unica nota positiva, al momento, per la gara del Bentegodi è il rientro di Maggiore dopo il turno di squalifica.