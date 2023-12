Salernitana, Inzaghi pronto a perdere Cabral: convocato per la Coppa d'Africa

In attesa di capire quanto Walter Sabatini cambierà la Salernitana nel corso della sessione invernale del calciomercato, in casa granata c'è da appurare la convocazione di Jovane Cabral in nazionale.

Pedro Brito Bubista, ct del Capo Verde, ha infatti inserito l'esterno offensivo nell'elenco dei 26 calciatori che giocheranno la Coppa d'Africa a inizio 2024.

L'altra certezza, al momento, è che Cabral salterà quindi sicuramente quattro partite con la Salernitana (Juventus in Coppa e campionatio, Napoli e Genoa in campionato), se poi però Capo Verde dovesse passare il girone iniziale la situazione si farebbe ancora più complicata per Inzaghi.