Salernitana, Inzaghi è sicuro: «Contro il Bologna torneremo a lottare»

Il crollo di Firenze ha rimesso tutto nuovamente in discussione, non solo ha lasciato all’ultimo posto in classifica la Salernitana ma soprattutto sembra aver fatto sparire l’entusiasmo finalmente ritrovato dopo la grande vittoria ottenuta contro la Lazio.

Ma ormai ripensare al passato non serve a nulla, ora ai granata tocca pensare esclusivamente alla delicata sfida di domenica pomeriggio in programma all’Arechi contro il Bologna: “Ho ringraziato il presidente perché quando viene ci dà una marcia in più, ha fatto un bellissimo discorso e spero che i ragazzi l’abbiano capito. Più viene qui e più è una forza per noi, un presidente così entusiasta deve spronare i ragazzi per fare un’altra grande partita come quella con la Lazio– le parole di Pippo Inzaghi alla vigilia -. Lui e la società meritano partite come quella, sono certo che il gruppo risponderà presente. Non mi preoccupa l’alternanza di prestazioni, nelle ultime partite abbiamo fatto 4 punti e se tenessimo questa media ci salveremmo”.

Una salvezza che passerà anche dai gol degli attaccanti che dovranno arrivare con maggiore frequenza, ma intanto Inzaghi si gode il recupero di Ikwuemesi: “Ha preso una botta ma oggi si è allenato. In avanti, quindi, ho l’imbarazzo della scelta, non so chi giocherà ma ho cambi eccezionali, sta a me mettere in campo quelli che penso possano iniziare – sempre Inzaghi nel corso della conferenza stampa della vigilia -. Giocheremo con due trequartisti e una punta che per me o è Ikewuemesi o Simy, deve avere peso. Vediamo come si sveglia Charles, ma con Simy sono in una botte di ferro. Intervista del ds su Dia? I titoli dei giornali a volte vengono enfatizzati, non c’ero io prima.

Dia, comunque, si è allenato benissimo in questa settimana”.