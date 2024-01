Salernitana, Inzaghi suona la carica: «Rendiamolo l'Arechi inespugnabile»

Con una squadra più lunga e competitiva dopo le ultime novità di mercato (Pierozzi, Zanoli, Basic), in attesa però ora di avere buone nuove anche per il reparto offensivo che tanto ha bisogno di rinforzi, Pippo Inzaghi prova intanto a stimolare l'ambiente granata con un messaggio social chiaro ed emozionante:

«Che se ne dica, ma giocare all’Arechi è sempre una sfida difficile - ha scritto l'allenatore della Salernitana nella giornata di oggi -. Rendiamolo inespugnabile e riempiamolo in ogni buco e facciamo vedere a tutti che significa giocarsela in casa nostra. Noi metteremo tutto ma proprio tutto ciò che abbiamo, in primis il cuore». In chiave mercato ufficiale la cessione in prestito di Bohinen al Genoa.