Salernitana, è Nsame il centravanti: 32 gol nel campionato svizzero

Colpo in attacco per la Salernitana. Il club granata a breve ufficializzerà l’ingaggio dell’attaccante camerunese, con cittadinanza francese, Jean-Pierre Nsame. Il 29enne centravanti è di proprietà dello Young Boys, club svizzero con cui si è laureato campione elvetico per quattro stagioni di fila e capocannoniere con 32 gol nel campionato 2019-2020 e 19 reti in quella successiva.

Nsame arriva con la formula del prestito secco con diritto di riscatto (fissato a 3 milioni di euro) in caso di salvezza della Salernitana.