Salernitana-Juventus, Nicola senza limiti: «Possiamo fare punti contro chiunque»

Dopo un weekend di attesa la Salernitana è pronta a scendere in campo. Per la sfida contro la Juventus, in programma domani sera alle 20.45, Davide Nicola dovrà rinunciare ai soliti lungodegenti Fazio, Gyomber, Mazzocchi e Maggiore, ai quali nelle ultime ore si aggiunto anche Fiorillo causa un infortunio rimediato alla mano: «Sarà una partita interessante, bella e importante, voglio vedere eventuali progressi in termini di compattezza, di espressione di gioco e aiuto reciproco - ha precisato subito alla vigilia il tecnico dei granata nel corso della conferenza - Ogni partita vale la salvezza, abbiamo dimostrato che possiamo far punti contro chiunque e in qualsiasi contesto. Voglio combattere con la mentalità di chi pensa di avere qualità per mettere in difficoltà una squadra forte come la Juve. Accetteremo qualsiasi verdetto ma l’intenzione è quella di dare tutto. Dobbiamo trasmettere alla gente la fame che abbiamo per il nostro lavoro».