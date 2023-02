Salernitana-Juventus live dalle 20.45: all'Arechi un'inedita sfida salvezza

Il rocambolesco e chiacchieratissimo pareggio nella gara d'andata sembra quasi preistoria. Non è passato soltanto un girone dal match allo Stadium (2-2 il finale con il doppio vantaggio granata, recuperato in extremis dai bianconeri e la rete del potenziale 3-2 annullata a Milik ndA), ma anche tanta acqua sotto i ponti: penalizzazioni, polemiche, esoneri e dietrofront. Da una parte e dall'altra. Il tutto condito da una classifica che se per la Salernitana è in linea con i programmi e le ambizioni del club; per la Juventus la situazione è ben diversa e non certo per il telegramma di Allegri che parla di uno scontro diretto con l'ippocampo.