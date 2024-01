Salernitana-Juventus 1-2, il gol di Vlahovic nel recupero affossa i granata in dieci

Dirlo dopo una sconfitta (1-2) sembrerebbe, forse, quasi folle, ma la Salernitana ha dimostrato davvero di essere viva e di non voler mollare. La conferma è arrivata contro la Juventus in una serata difficile per tanti fattori. Nonostante il peso dei sei gol subiti in Coppa, nonostante una lista infinita di indisponibili e l’inferiorità numerica, il pubblico dell’Arechi si gode ancora una volta una prestazione energica dei granata. La Salernitana torna, infatti, in un attimo a essere la squadra ammirata contro Milan e Verona ma questa volta resta l’amaro in bocca per la sconfitta subita quasi allo scadere.

Non si nota il ritorno alla difesa a tre, perché è l’atteggiamento che ormai sembra essere cambiato da parte di Fazio e compagni.

Proprio l’argentino può definirsi il simbolo dell’attuale rinascita. Anche contro la Juventus la sua grinta e la sua leadership sono fondamentali in campo non solo per guidare i compagni ma anche per schermare qualsiasi tentativo dei bianconeri che nel primo tempo non riescono mai ad arrivare dalle parti di Costil.

Maggiore nel bene e nel male: la stessa cosa non può dirla Szczesny che al 4’ è subito chiamato a sporcare i guanti sul tentativo ravvicinato di Sambia, mentre al 39’ deve addirittura raccogliere il pallone nella propria porta. Il merito è tutto della Salernitana che costruisce l’azione più bella della gara, lancio lungo di Gyomber sulla destra per Sambia che scarica per Tchaouna bravo poi ad aspettare l’arrivo a rimorchio di Maggiore che di sinistro infila il pallone sul secondo palo. Ma certe volte passare dalla gioia alla disperazione è un attimo. Domandare proprio all’ex Spezia che al 53’ rimedia il secondo giallo lasciando così in dieci la Salernitana che non può far altro che arretrare il baricentro e continuare a lottare su ogni pallone. E tutto diventa più complicato.

Vlahovic gela l’Arechi nel recupero: dopo aver tirato un sospiro di sollievo in un paio di circostanze (colpo di testa fuori di McKennie al 49’ e tiro alto di Vlahovic al 60’), al 65’ tocca però fare i conti con il pareggio della Juve arrivato grazie al tiro a incrociare del neo entrato Iling dopo la svirgolata di Vlahovic. Ma l’1-1 invece di mettere al tappeto la squadra di Inzaghi, la spinge a tirare fuori nuove energie. Inaspettate. Che fanno entusiasmare l’Arechi e imbufalire Allegri che tra il 67’ e il 70’ riesce però a non vedere di nuovo sotto nel punteggio la sua Juve dopo il tiro dalla distanza di Bradaric (respinta Szczesny) e il tentativo in tuffo di Simy su un cross al bacio di Candreva. La Salernitana e non smette di lottare, ma non basta per portare a casa per la prima volta in stagione il terzo risultato utile consecutivo. Non basta perché al 91’ con uno stacco imperioso Vlahovic trova il gol che ribalta il punteggio ma che non ammutolisce l’Arechi che riserva solo applausi alla sua squadra al triple fischio finale.