Oggi un aereo proveniente dalla Francia - uno dei tanti, uno qualsiasi, non importa - dovrà riportare l'attaccante Boulaye Dia in Italia per restituirlo al progetto salvezza della Salernitana. Basta attesa, non si andrà ad oltranza. La condizione e la nuova scadenza sono state fissate dal club granata con un'altra pec inviata al proprio tesserato. È iniziato il conto alla rovescia: dopo aver consultato il pool legale, il presidente Danilo Iervolino ha dato via libera all'invio di una diffida ultimativa.

La Salernitana ha intimato al proprio calciatore di presentarsi entro stasera alle ore 22, altrimenti sarà inadempiente. «Motivi personali, motivi familiari»: al cospetto di questa spiegazione, che il calciatore ha fornito attraverso il filtro dei procuratori per motivare l'assenza prolungata, la Salernitana ha atteso e pazientato. Lo aveva fatto anche nel giorno in cui l'ad Milan incontrò i tifosi al centro pastorale per discutere di curva Nord e copertura dello stadio. Pure in quei frangenti Dia si era assentato e la motivazione specifica, che resta assolutamente coperta da privacy, fu la stessa, di tipo personale e familiare.

Senza dialogo e senza possibilità di comprendere margini e sbocchi di ripresa, senza il conforto della risonanza magnetica replicata a Salerno per confermare o integrare la diagnosi del Senegal (lesione al retto femorale della coscia destra; due settimane di stop) la Salernitana vede, però, il proprio patrimonio tecnico inutilizzato e quindi depauperato. Il silenzio non aiuta, anzi alimenta incomprensioni e impazienza: se Dia non dovesse attenersi alla richiesta perentoria di riaggregarsi entro le ore 22 di oggi, la Salernitana getterebbe la spugna della diplomazia e luciderebbe la penna del contenzioso legale. Dia ha già ricevuto una multa: guadagna 160mila euro al mese e il prossimo stipendio subirà un taglio del 15%.

Se proseguirà il tira e molla, la percentuale sarà destinata a crescere, fino al 50% del prossimo stipendio. In quest'ultimo caso, la società dovrà annunciare la propria azione legale al Collegio Arbitrale e farsi autorizzare. «Ho fatto l'abbonamento in un albergo in Spagna», diceva De Sanctis nei giorni della Dia-mania, esplosa l'anno scorso dopo i gol del cannoniere e proseguita all'Arechi dopo l'1-1 contro l'Udinese. Sousa lo ha gestito tutta l'estate, ha pazientato per riaverlo da protagonista: «Non è nel migliore stato di forma, però è il migliore che abbiamo», ha detto spianandogli il terreno da titolare, finché ha potuto. Però Boulaye ha messo il broncio dopo il rifiuto di cessione in prestito gratuito al Wolverhampton: aveva anche svuotato l'armadietto, aveva riempito due bustoni di scarpette a scopo precauzionale, nel caso in cui il trasferimento si fosse subito reso disponibile. La Salernitana, invece, ha giudicato la proposta degli inglesi non ricevibile, «irrispettosa». Nessuna proposta ha soddisfatto la richiesta di Iervolino: 30 milioni di euro, dopo aver superato indenne la scadenza della clausola di rescissione unilaterale indennizzata a 25 milioni.

Allo strappo economico si è unita la lesione muscolare. Alla lesione si sono uniti i problemi personali. I tifosi vivono sentimenti contrastanti: ondeggiano tra «core ngrato» e «figliuol prodigo», cercano indizi, conforto, una via d' uscita. La Salernitana tiene d'occhio anche la lista degli svincolati ma l'operazione Dia ha avuto un costo complessivo alto (in totale 15 milioni) e il suo ingaggio di 1, 9 milioni al netto dei bonus è di primissima fascia. La Coppa d'Africa lo terrà lontano dalla Salernitana tra gennaio e febbraio ma ci sono ancora tante gare di Serie A da disputare. Al momento la strategia è restituirlo al campo e recuperarlo al più presto. Solo la rinuncia al giocatore spingerebbe a colmare la casella vuota con un altro ingaggio. E in serata striscione degli ultras con un chiaro messaggio nei confronti del bomber senegalese: «Il calcio moderno non ha più miti o bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere».