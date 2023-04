Il cronometro delle cose buone si è fermato al 59’ del 2 aprile: Dia scappa verso la porta dello Spezia, prepara il tiro con il doppio passo (due volte), ma il pallone finisce nella curva Piscina dello stadio Picco di La Spezia. Paulo Sousa, contro l’Inter, potrebbe riallacciare i fili, cioè partire non solo dal giocatore senegalese - stanco però indispensabile – ma anche dall’assemblaggio, dalla costruzione tattica e dai titolari attraverso i quali la Salernitana aveva creato il gap con lo Spezia e si era procurata il vantaggio legittimandolo, fino allo svarione difensivo.



Pirola ha già fatto il pieno di entusiasmo: in campo, nelle prove, lo incoraggiano tutti e fanno a gara a sottolineare con un «bravo, vai avanti» anche un colpo di testa, pane quotidiano per gli stopper. Ieri Sousa ha parecchio sollecitato la linea dei tre centrali: tante palle inattive, tutti schierati a riccio intorno ad Ochoa per simulare l’attacco al fortino che venerdì non tarderà ad arrivare. L’Inter è la squadra fisica per eccellenza, muove giganti, vince duelli e bisogna allenarsi a contrastarla. Coulibaly e Vilhena sono i centrocampisti dai quali si può ripartire. Kastanos e Nicolussi Caviglia sono le alternative alle quali si può ricorrere. Se, però, la Salernitana scegliesse di utilizzare - come pare – sia il maliano Lassana sia l’olandese Tonny che non sono molto alti, alla stregua di Bradaric, a maggior ragione ci sarebbe bisogno di recuperare centimetri su palle inattive schierando centravanti di ruolo e aiutandosi con qualche altro centrocampista che possa andare a staccare in area di rigore.

Insomma nel mix di caratteristiche che occorre portare in campo contro l’Inter, insieme alla duttilità, al dinamismo e alle idee occorre anche «peso». Non può esserci una squadra leggerina, perché si pagherebbe dazio. Candreva si prepara e lo fa anche Piatek. Il pistolero non segna, ma è stato sfortunato a La Spezia (traversa, dopo aver sovrastato Amian in gioco aereo), è utile a Dia e sarà utile pure nell’area di rigore della Salernitana. Tira aria di derby per Piatek che è ex milanista, eppure le statistiche svelano il suo digiuno contro l’Inter. Se Sousa confermasse venerdì la formazione di partenza scelta in Liguria, manderebbe in campo otto undicesimi della squadra che sfidò i nerazzurri al Meazza il 16 ottobre: i difensori erano gli stessi, Vilhena e Coulibaly facevano coppia, non c’erano Bradaric e Sambia, ma c’era Mazzocchi. Ieri Pako ha fatto un nuovo controllo: ha iniziato la piscina e poi farà riatletizzazione, spera di esserci contro il Torino.



Nel frattempo all’Arechi arriva lo spauracchio: si chiama Lautaro Martinez. Ha un conto in sospeso con la Salernitana e le sue lunghe vigilie, prima di sfidare i granata, sono sempre caratterizzate da deserto, digiuni in zona gol. Come da tradizione – Gyomber ed i suoi compagni di reparto prendano appunti e trovino contromisure – il campione del mondo arriva al faccia a faccia con la Salernitana nel proprio momento peggiore, personale e di squadra: tre partite di campionato senza gol, tre sconfitte di fila per l’Inter, l’aut aut degli ultras curva Nord Milano. Pare in crisi, eppure la Salernitana deve marcarlo e temerlo, perché «El Toro» quando ha ritrovato i granata ha pure trovato l’ispirazione.

Passo indietro, gara d’andata, Nicola in panchina: Lautaro era in astinenza da cinque turni e puntuale mise lo zampino nella rinascita al Meazza, il 16 ottobre. Un altro passo indietro, stagione 2021-2022, quella del ritorno in A dei granata: tra andata e ritorno, l’attaccante argentino segnò quattro gol alla Salernitana. Per paradosso, anzi per abitudine e tradizione interista, ci fu il lunghissimo digiuno tra le due vendemmie di gol: dal 17 dicembre 2021, andata, al 4 marzo 2022, ritorno, otto partite a pancia vuota per Lautaro. Temuto, cecchino, spauracchio eppure involontariamente alleato del cavalluccio marino. «Crediamo solo in noi stessi e nel nostro lavoro. Non guarderò la partita dell’Inter». Ad Empoli, la scorsa stagione, Davide Nicola rispose da illuminista. I toscani festeggiavano la salvezza dopo il rigore sbagliato da Perotti, davanti a migliaia di salernitani. In quel pomeriggio concluso con le note di Vasco, «come nelle favole», Nicola spiegò che il giorno seguente, il 15 maggio 2022, nessuno avrebbe sprecato energie a gufare «seduto sul divano a vedere Lautaro… io e te, come nelle favole». Lo fecero i tifosi della Salernitana: famelici, appassionati, per una volta interessati e felici per le prodezze dell’argentino. A Cagliari finì 1-3 e Lautaro siglò una doppietta. A guardar bene, fu provvidenziale quanto un galeone veneziano «parcheggiato» davanti alla riga di porta, il 22 maggio...