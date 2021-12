Salernitana, la Figc non concede (per ora) la proroga per il trust

Nessuna proroga, almeno per il momento. Si è svolto questa mattina il Consiglio Federale che ha decretato la mancata proroga a favore della Salernitana in relazione alla questione trust. Una scelta, quella della Figc, spiegata da Giancarlo Abete della Lega Nazionale Dilettanti all’uscita dalla sede di via Allegri al termine del Consiglio:

«C’è stata una presa d’atto della situazione, c’è in corso un iter che entra nella fase decisiva. In questo momento non c’è possibilità di intervenire. Devono esserci delle offerta da valutare da parte del trust. Fino al 31 dicembre l’iter in corso non può essere modificato, non può esserci nessuna delibera innovativa ora».

A questo punto non resta che aspettare altri dieci giorni per capire se la cessione della Salernitana verrà davvero formalizzata chiudendo così una volta e per tutte l'intera vicenda.