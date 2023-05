Corsa contro il tempo per l'organizzazione della festa salvezza giovedì in città con i big della musica, mentre sabato alle 21 ci sarà l'ultimo match stagionale a Cremona. Da domenica tutti (o quasi) saranno in vacanza. L'happening fortemente voluto da Danilo Iervolino per celebrare la tranquilla permanenza in massima divisione è in fase di gestazione. Trottole, anzi «trottolini amorosi» i dirigenti granata che a vario titolo si stanno adoperando.

Piazza della Concordia è la location prescelta e si sta lavorando per predisporre il servizio di sicurezza con adeguato piano traffico. Nella giornata di oggi sarà sottoposto tutto al vaglio della Prefettura. Se arriverà l'ok definitivo, seguiranno i preparativi per il montaggio del palco e per transennare le aree. L'alternativa è il piazzale dello stadio Arechi. Il Comune ha dato la disponibilità per entrambe le soluzioni e le attività commerciali del centro incrociano le dita prefigurando incassi boom. L'ultima parola spetterà al Prefetto.

La certezza in scaletta è l'esibizione di una o più voci importanti del panorama musicale italiano. Mietta tornerà a cantare a Salerno per i sostenitori del cavalluccio a distanza di trentatré anni dall'ultima volta. Accordo chiuso con colei che intonò «Vattene amore» in occasione della festa per la promozione in Serie B del 1990 proprio in piazza della Concordia, dove si è celebrato anche il più recente centenario del club granata nel 2019. In quell'occasione la scena fu della Demo Morselli Big Band con Marcello Cirillo e il Comune di Salerno spese 77mila euro, Iva compresa, per allestimento, service e compensi vari. Anche in questo caso dovrebbe esserci il finanziamento delle istituzioni, a quanto pare dalla Regione Campania. La stima è di circa 150mila euro ma la cifra potrebbe salire qualora arrivassero i sì di altri artisti.

Non solo Mietta. La Salernitana è sicura di ospitare anche il talentuoso Napoleone, capaccese trapiantato a Torino, che si sta facendo apprezzare con sonorità pop/funk e tanto dialetto campano nelle sue canzoni. Ha recentemente suonato al concertone del Primo Maggio ed è tifosissimo dell'ippocampo. Impossibile avere Max Pezzali. Quest'ultimo ha declinato l'invito nonostante la tifoseria granata abbia spesso utilizzato le sue canzoni (fin dai tempi degli 883) per accompagnare i momenti di maggiore successo sportivo. Accadde nel trionfale campionato di B 1997-98 con la scenografia in Curva Sud raffigurante la copertina dell'album «La dura legge del gol» ma anche più recentemente, in occasione della promozione in A del 2021, quando i video degli striscioni con le frasi di «Sei fantastica» posizionati lungo tutto il Trincerone fecero il giro dei social. Contattato anche Fabrizio Moro, si tratta: la sua «Sei tu» (da Sanremo '22, nda) è stata colonna sonora del video emozionale realizzato dall'area comunicazione del club e proiettato sui maxischermi dell'Arechi dopo il match con l'Udinese.

Ieri sera si è tenuto un ulteriore briefing tra Maurizio Milan e i suoi collaboratori. Saltato quello mattutino a palazzo di città con il sindaco per via di un ritardo aereo, l'amministratore delegato è riuscito a presenziare nel pomeriggio ad un workshop che si è tenuto a Pontecagnano con sponsor ed Infront, che sarà riferimento ancor più solido per il marketing nella prossima stagione. «Il Comune ha dato ampia disponibilità nella prosecuzione di quel rapporto eccellente che abbiamo mostrato di avere con la stipula della convenzione. Non conosco ancora il programma della festa ma sarà certamente un modo ulteriore affinché la maglia si confonda con lo spirito cittadino e viceversa», ha detto Vincenzo Napoli. All'evento di giovedì (inizio previsto per le 19.30) saranno presenti il gruppo squadra, staff tecnico, dirigenza, proprietà.

Poco più di quarantotto ore dopo Mazzocchi e compagni giocheranno in casa della già retrocessa Cremonese per l'ultima giornata. Poi, il rompete le righe. Molti calciatori residenti al nord e alcuni stranieri torneranno alle rispettive case, in pochi rientreranno a Salerno. Partita la prevendita per il settore ospiti dello Zini che ha capienza di 2425 posti e non resterà di certo vuoto, sebbene sia poco più di un vernissage: nessuna limitazione, biglietti a 20 euro più commissioni sui circuiti TicketOne, anche online; gli under 14 pagheranno 15 euro.