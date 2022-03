Salernitana, la Lega fissa le date dei recuperi con Udinese e Venezia

Tutto ancora per qualche tempo rimarrà nell'incertezza complice la risposta che dovrà dare la giustizia sportiva in merito all'ultimo ricorso, ma intanto in attesa di scoprire cosa accadrà fuori dal rettangolo verde la Lega Serie A ha deciso di fissare le date dei recuperi, pardon possibili recuperi, tra Udinese-Salernitana e Salernitana-Venezia. La gara contro i friuliani, che si sarebbe dovuta giocare in chiusura di 2021 alla Dacia Arena, è stata programmata per mercoledì 20 aprile, mentre quella contro i lagunari, inizialmente prevista per il 6 gennaio 2022 allo stadio Arechi, è stata invece programmata per mercoledì 27 aprile.