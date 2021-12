Salernitana, la Lega A vota per l'estensione del trust al 30 giugno

Non sono quelle sperate, ma è comunque una giornata di importanti novità per la Salernitana. Dopo il comunicato di questa mattina dei Trustee, dove si confermava la mancanza di una reale trattativa per la cessione del club, i club di Serie A hanno deciso di chiedere l'estenzione del mandato del trust Salernitana fino al termine della stagione attuale (30 giugno). Questo è quello che è emerso nel corso del Consiglio Federale, proprio come confermato anche da Paolo Dal Pino, presidente Lega A, al termine dell'assemblea svolta a Milano: “Faremo un comunicato stampa. I club hanno chiesto di proporre al consiglio federale una proroga, evidentemente dando già delle condizioni ad oggi per la fine del campionato. Parere favorevole Figc? Vediamo”. A questo punto, quindi, non resta che attendere la decisione finale della Federazione che verrà presa il prossimo 21 dicembre.