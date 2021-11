Salernitana, Lassana Coulibaly pronto a riprendersi maglia titolare

Prima qualche scampolo di partita contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, poi la maglia da titolare contro la Sampdoria nella prossima giornata. Di nuovo, come i vecchi tempi. Perché dopo aver superato lo scetticismo iniziale, Lassana Coulibaly ha conquistato tutti e tutto. In campo, con personalità. Compreso proprio il posto fisso nell'undici titolare, prima con Castori ed ora a quanto pare anche con Colantuono. E così dopo quasi due mesi dall'infortunio rimediato contro il Genoa, ecco la Sampdoria per il rientro in pianta stabile in squadra. Con lui, nel 4-3-1-2 che il tecnico granata dovrebbe confermare per la gara di domenica pomeriggio in programma allo stadio Arechi, dovrebbero esserci Di Tacchio e Schiavone che, al momento, sembrano essere in vantaggio su Obi e Kastanos.