Salernitana, Lassana recupera e Cola sorride: ruggisce il motore della mediana

Lassana c'è. Ieri il centrocampista è tornato in gruppo e per la trasferta in casa della Lazio dovrebbe essere disponibile, presumibilmente partendo dalla panchina. Dei due Coulibaly, dei due fondamentali motori del centrocampo, almeno uno esce dal tunnel: era rimasto vittima di uno stiramento al muscolo semimembranoso sinistro un mese fa, contro il Genoa. Ora è guarito ed è pronto a dare una mano a Roma, almeno per una porzione di gara, data...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati