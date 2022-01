Salernitana-Lazio a rischio Covid: altri tre positivi tra i granata

Tutto vero, il Covid-19 sembra non voler dare davvero tregua alla Salernitana. Dopo l'ennesimo controllo, effettuato questa mattina in hotel, il club granata ha appurato la positività di altri tre calciatori, si complica quindi la situazione a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro la Lazio per Colantuono costretto già a dover rinunciare a nove calciatori. Ma nonostante il numero ora sia arrivato a quota 12 (compreso di infortunati e assenti per la Coppa d'Africa) la gara in programma questo pomeriggio all'Arechi contro i biancocelesti non pare a rischio.

Ecco il comunicato ufficiale della Salernitana in merito alle positività: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri tre calciatori sono risultati positivi al Covid-19».