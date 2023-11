Salernitana-Lazio 2-1, la prima vittoria di Inzaghi contro gli ex Lotito e Fabiani

Antonio Candreva rianima la Salernitana che si prende la prima vittoria in campionato contro la Lazio, come togliere un sassolino dalle scarpe. Anzi due: uno si chiama Kastanos e l’altro ha il volto di un ex, classe 1987.

La squadra dell’ex presidente Claudio Lotito - che all’Arechi non ha fatto capolino per incontrare l’attuale patron Danilo Iervolino (in rappresentanza della società biancoceleste, l’altro ex, il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani) - vince e tiene in cassaforte i primi tre punti della stagione in corso.

In campo si celebra, un'ora e mezza prima della partita, la giornata contro la violenza sulle donne con 150 rappresentanti della società civile, delle associazioni e del territorio che formano sul rettangolo verde con i propri corpi la scritta «Io non ho paura».

Sulla panchina Pippo Inzaghi contro Maurizio Sarri: il tecnico granata ha dovuto fare a meno di Boulaye Dia e Memo Ochoa oltre ad uno dei più in forma prima della sosta, il giovane Tchaouna.

La Lazio parte più propositiva, mentre la Salernitana predilige la costruzione dal basso. La prima fase vede i biancocelesti protagonisti e i granata che rincorrono e che tentano qualche cross che non arrivano mai a conclusione. Arriva al 39’ un discusso episodio da sala Var, con il primo squillo per il direttore di gara: lancio di Cataldi verso Immobile che prende posizione e passa davanti a Gyomber. Lo slovacco inciampa e cade sull’attaccante. Proteste di Immobile e Prontera richiamato da Pairetto alla revisione da cui viene deciso il rigore con ammonizione per Gyomber. Dal dischetto Immobile non sbaglia, spiazza Costil calciando alla destra del portiere e porta in vantaggio i suoi.

Inzaghi dà la scossa all’intervallo, spronando i suoi negli spogliatoi e si vede. A partire dalle sostituzioni: fuori Gyomber a rischio espulsione e dentro Lovato. È al 10’ che arriva la doccia fredda: cross di Mazzocchi che trova Candreva in area. Sul colpo di testa del numero 87 Provedel respinge corto ed il più lesto è Kastanos che spinge in rete il pallone dell’1-1 e festeggia anche la lieta notizia: diventerà papà.

Il gol risveglia gli animi e dà pepe al match, la Salernitana cambia volto e ritrova respiro e soprattutto colla. Al 66’ la Salernitana passa in vantaggio: punizione conquistata da Kastanos, Candreva finta il cross e poi lascia partire un destro carico di effetto dai 35 metri che inganna Provedel sotto la traversa.

Una magia che accende i 16.700 spettatori presenti all’Arechi ma anche SuperPippo che sembra giocare anche lui in campo con i suoi.