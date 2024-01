Salernitana, le offerte non soddisfano: ora Sabatini punta sulla permanenza di Dia

Con Brekalo pronto a firmare a momenti per la Dinamo Zagabria, Walter Sabatini è chiamato a trovare nuove soluzioni per rinforzare in modo concreto il reparto offensivo della Salernitana. Il dg granata sta puntando con forza soprattutto su giocatori che sappiano giocare sia da esterni che da trequartisti, perché in questo momento la vera priorità sembrerebbe essere quella di rimettere al centro del progetto Boulaye Dia.

I rumors legati all'Inghilterra e alla Russia ora come ora non stanno portando a nulla di concreto, così come la clausola scaduta nei giorni scorsi, e allora ecco che Sabatini sta lavorando per ridare a Inzaghi il suo bomber per tentare una nuova impresa sportiva.