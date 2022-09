Salernitana-Lecce, Nicola: «Più precisi nell'ultimo passaggio»

Anticipo di campionato per la Salernitana, un anticipo che può già valere tanto in ottica classifica. Questo perché venerdì sera allo stadio Arechi i granata affronteranno il Lecce, novanta minuti durante i quali bisognerà ripetere tutto quello che di buono è stato fatto contro la Juventus ma non quello che non è andato nel verso giusto: «Nonostante sia stata un’ottima prestazione quella offerta contro i bianconeri, ci sono stati anche momenti dove non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, vedi i primi 15’ della ripresa dove non siamo stati particolarmente aggressivi occupando l’ultimo terzo di campo - ha detto alla vigilia in conferenza stampa Davide Nicola - Ci stiamo, comunque, lavorando perché dobbiamo migliorare in tal senso. Non possiamo, infatti, perdere la nostra aggressività, non deve bastarci il fatto di essere più vicini alla porta. L’ultimo passaggio e le ripartenze devono essere più precisi, cerco più qualità nella scelta».

Come accade ormai da tempo, anche per la gara contro il Lecce mancheranno i vari Lovato, Radovanovic, Bohinen e Ribéry, ma a loro si è aggiunto anche lo squalificato Fazio. Recuperato, invece, Gyomber: «Abbiamo provato delle soluzioni con un difensore puro e con uno che abbia capacità di spinta come Mazzocchi impiegato nel ruolo di braccetto. In questo momento non avendo a disposizione Lovato e Fazio ho provato sia Gyomber che Pirola. Abbiamo l’allenamento domattina e decideremo, Norbert comunque sta bene. Abbiamo la fortuna, con l’interpretazione del mercato fatto in estate, di aver preso giocatori molto duttili come Daniliuc che può giocare in tutti e tre i ruoli di difesa, idem Gyomber ovviamente con caratteristiche diverse. Pirola invece fa esclusivamente il braccetto, è ancora molto giovane e avrà tempo di migliorarsi anche in altri ruoli».