Salernitana, lesione muscolare per Dia: stop di due settimane

Il primo vero responso è arrivato in queste ore, Boulaye Dia ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a stare fermo per due settimane.

La Federazione del Senegal ha, infatti, diramato un bollettino medico per specificare lo stato di saluto dell'attaccante granata dopo i rumors degli ultimi giorni.

“Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione al retto femorale. Il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane e di conseguenza non parteciperà all’amichevole del 12 settembre. È stato liberato per raggiungere il suo club”.

Nelle prossime ore, dunque, Dia farà ritorno a Salerno per essere visitato dallo staff medico granata, e non solo. Per l'attaccante le prossime ore saranno infatti importanti anche per ricucire lo strappo con il club dopo l'esclusione avvenuta alla vigilia della trasferta di Lecce.