Salernitana, lesione muscolare per Ruggeri: possibile un mese di stop

Il timore non ha lasciato neppure per un secondo la Salernitana da ieri pomeriggio, da quando Matteo Ruggeri si è accasciato a terra durante la gara con il Torino a causa di un dolore alla coscia sinistra. Ed infatti il responso della risonanza magnetica effettuata questa mattina dall'esterno granata ha consegnato soltanto brutte notizie: attraverso una nota stampa il club ha comunicato che l'ex Atalanta ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso sinistro che potrebbe tenerlo lontano dai campi di calcio almeno per un mese. Tra dieci giorni, comunque, il calciatore si sottoporrà a nuovi controlli per capire come prosegue il recupero, intanto da questa mattina ha iniziato un programma fisioterapico personalizzato. Oltre a Ruggeri, sabato sera contro l'Atalanta dovrebbe mancare nuovamente anche Jaroszyński e quindi inevitabile l'inserimento dal primo minuto di Ranieri.