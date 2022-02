Salernitana, la lista per la serie A: fuori Fiorillo, Strandberg e Capezzi

Decisione presa. Quest'oggi Stefano Colantuono ha comunicato la lista dei 21 calciatori, più gli under, da consegnare alla Lega Serie A in vista della seconda parte di campionato. Una lista che, a dir la verità, avrebbe dovuto vedere al suo interno 25 over, di cui 17 senza limiti, altri 4 cresciuti in vivai italiani e altri eventuali 4 cresciuti nel vivaio del club, ma siccome la Salernitana non ha calciatori del proprio settore giovanile ha dovuto inevitabilmente affidarsi alla soluzione alternativa. Ed allora considerando solo 21 posti a disposizione, il tecnico della Salernitana ha dovuto tenere fuori dall'elenco i portieri Fiorillo e Guerrieri, il difensore Strandberg (causa infortunio), l'esterno Kalombo e il centrocampista Capezzi (anche lui causa infortunio).

Questi i 21 scelti da Colantuono: Sepe, Belec, Gagliolo, Gyombér, Veseli, Fazio, Jaroszynski, Mazzocchi, Di Tacchio, Lassana Coulibaly, Kastanos, Schiavone, Obi, Kechrida, Radovanovic, Verdi, Ribéry, Perotti, Djuric, Bonazzoli e Mousset. A questi, poi, si aggiungono gli undici under (nati dopo il 1999): Russo, Dragusin, Delli Carri, Ruggeri, Ranieri, Ederson, Mamadou Coulibaly, Bohinen, Zortea, Mikael e Vergani.