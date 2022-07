Lovato, intervento scongiurato: buone notizie per la Salernitana

Operazione scongiurata. Sono arrivate buone notizie questo pomeriggio per la Salernitana e soprattutto per Matteo Lovato. Il difensore granata, infortunatosi alla caviglia sinistra la settimana scorsa al termine del primo tempo dell'amichevole contro il Wieczysta Cracovia, questa mattina è stato accompagnato dallo staff medico salernitano a Villa Stuart per sottoporsi a una visita ortopedica con il professore Attilio Santucci. Il controllo ha per fortuna scongiurato l'intervento chirurgico e quindi i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente più brevi rispetto a quelli preventivati nei giorni scorsi (due mesi almeno), ma intanto Lovato dovrà seguire un lavoro fisioterapico specifico in città per recuperare così dal trauma contusivo-distorsivo rimediato alla caviglia.