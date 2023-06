Salernitana, Lovato e Pirola convocati in azzurro per l'Europeo under 21

Dopo aver preso parte al raduno iniziale, i granata Matteo Lovato e Lorenzo Pirola sono stati inseriti dal commissario tecnico Paolo Nicolato anche nell'elenco finale dei 23 convocati della Nazionale under 21 che dal 21 giugno all’8 luglio sarà impegnata in Georgia e Romania per l'Europeo di categoria.

L’Italia scenderà in campo con l'obiettivo di provare a conquistare anche un posto per le prossime Olimpiadi (il pass va alle prime tre classificate). Lovato e Pirola, che potrebbero essere due dei perni del reparto difensivo, faranno l'esordio all'Europeo giovedì 22 giugno alle 20:45 (diretta Rai 1) alla Cluj Arena contro la Francia, poi giocheranno contro la Svizzera domenica 25 giugno (ore 18:00 su Rai 2) e infine mercoledì 28 giugno (ore 20:45 su Rai 1) sfideranno la Norvegia dell'altro granata Botheim.