Salernitana, Lovato è già carico: «Pronto a sudare per la maglia»

Arrivato in ritiro nelle ore scorse, Matteo Lovato ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Salernitana. Dopo la prima sgambatura, spazio per il difensore ex Atalanta alle prime parole da calciatore granata rilasciate ai canali ufficiali del club:

«Sono venuto qui pronto e carico per affrontare la nuova stagione con nuovi obiettivi. Sono stato accolto molto bene dal gruppo, c’è grande calore e vedo i presupposti per una grande stagione. Da subito De Sanctis e Migliaccio mi hanno convinto, speriamo di fare bene. La spinta del pubblico rappresenta uno o due uomini in più - ha aggiunto -. Con Pirola (sarà annunciato nelle prossime ore così come Valencia, ndr) possiamo aiutarci a vicende e imparare dai più grandi in rosa. Nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli anche se la mia posizione è quella centrale, ma sono a disposizione del mister. Sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia».