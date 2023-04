Napoli-Salernitana, Maggiore punta al nuovo rientro

Una stagione sfortunata, anzi sfortunatissima. Una lunga serie di infortuni hanno infatti condizionato e non poco il primo campionato con la Salernitana di Giulio Maggiore (14 gare saltate e appena 759' minuti giocati). L'ex capitano dello Spezia, però, sembra essere quasi pronto per il nuovo rientro in gruppo, l'idea di Paulo Sousa sembrerebbe essere quella di aggregare il centrocampista al resto della squadra in questi giorni per poi inserirlo nell'elenco dei convocati per il derby di Napoli di sabato prossimo. Salteranno invece la gara del Maradona sia Fazio (problema alla caviglia) che Crnigoj (lesione al polpaccio), entrambi dovrebbero restare ai box per altri dieci giorni.