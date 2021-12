Salernitana, dagli anni Novanta mai così pochi punti nel girone di andata

La situazione, sportivamente parlando, sembra ormai drammatica, non si riesce neppure a intravedere una possibile via d’uscita in lotananza. Le giornate passano e il destino della Salernitana appare sempre più scritto, del resto gli appena 8 punti conquistati dopo diciotto giornate di campionato bastano per comprendere quello che (non) è successo fino ad oggi.

Un rendimento, quello della squadra di Stefano Colantuono, che rappresenta il dato peggio legato al girone di andata dagli anni novanta in poi. Nell’era dei tre punti, infatti, mai i granata avevano fatto così male prima del giro di boa, e poco importa se manca ancora la gara con l’Udinese. Il destino è ormai scritto. Prima di quello attuale, il rendimento peggiore era legato alle stagioni 2002-03 e 2009-10 (entrambe in Serie B) quando la Salernitana toccò quota 12 punti.