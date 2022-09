Salernitana, mai una vittoria dopo essere passata in svantaggio

Houston abbiamo un problema, anzi Salernitana abbiamo un problema. Questa volta, infatti, c'è un'altra città che ha delle situazioni delicate da risolvere, o meglio è una squadra che deve attivarsi per risolvere determinate questioni. Certo sono problemi ben differenti, ma restano comunque problemi. Nelle prime sette giornate di campionato, infatti, la Salernitana di Davide Nicola non è mai riuscita a vincere dopo essere passata in svantaggio. Non un segnale del tutto confortante per il tecnico granata. Nelle quattro circostanze in cui è andata per prima sotto nel punteggio, capitan Fazio e compagni hanno ottenuto due pareggi in rimonta (contro Bologna ed Empoli) ma soprattutto hanno dovuto fare i conti con due sconfitte (contro Roma e Lecce). Un rendimento che andrà inevitabilmente ribaltato, anche perché nelle prossime giornate saranno vietati passi falsi.