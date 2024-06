Salernitana, Maiorino in vantaggio su Rinaudo per il ruolo di ds

Con Petrachi per certi versi in standby dopo la rottura dei giorni scorsi, resta infatti viva una piccolissima fiammella che potrebbe far riaprire le trattative, la Salernitana continua inevitabilmente il casting per il prossimo direttore sportivo. Il campano Rocco Maiorino, nativo di Nocera e con lunghi trascorsi al Milan al fianco di Galliani, è il nome in questo momento in cima alla lista dei desideri del presidente Iervolino che valuta però al tempo stesso anche altri candidati.

Nella lista, infatti, ci sono anche Marco Valentini ex Ascoli, Leandro Rinaudo ex Cremonese, per lui trascorsi a Salerno da calciatore, e altri due-tre nomi al momento top secret. Chi è stato già depennato dall'elenco è Ciro Polito del Bari.