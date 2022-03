Salernitana, che guaio: stagione finita per Mamadou Coulibaly

Incredibile ma vero, Mamadou Coulibaly si ferma di nuovo. Questa volta anche definitivamente. In serata la Salernitana ha infatti comunicato che il centrocampista senegalese a seguito degli esami diagnostici effettuati nella giornata di oggi ha appurato di aver riportato una lesione muscolare a carico del retto femorale destro. Una bruttissima notizia per Coulibaly, oltre che per il suo allenatore Nicola, che proprio domenica pomeriggio a Torino contro la Juventus era ritornato finalmente in campo dopo aver vissuto gli ultimi sei mesi praticamente lontano dal rettangolo verde (appena 76' minuti giocati e tutti a Verona alla prima del nuovo anno).