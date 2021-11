Salernitana, mano pesante del Giudice: 10mila euro di multa

Nessuna sorpresa, perché durante la gara dell'Olimpico contro la Lazio del weekend scorso il timore cresceva con lo scorrere del tempo. Tutta colpa del corposo lancio di fumogeni e petardi da parte dei tifosi della Salernitana che hanno, tra l'altro, provocato alcuni danni all'impianto sportivo romano. E così ecco che in mattinata, come prevedibile, è arrivata la stangata da parte del Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastandrea, nei confronti del club granata che dovrà pagare 10 mila euro: “per avere sui sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, fumogeni e bengala, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato al 37′ del primo tempo in prossimità di uno steward”.