"Marta" cuce, Mateusz rintuzza, Jovane sfreccia e Charles più fluido che Chukwubuikem fa a sportellate. L'impatto positivo degli ultimi arrivati è la migliore iniezione di fiducia per Sousa e l'ambiente granata in vista della trasferta di Lecce ma l'imperativo dell'allenatore resta lo stesso: una porzione di partita conta poco, ne occorrono altre. «Serve tempo per conoscersi». Al primo appuntamento, però, è scattato il like.

Domenica al Via del Mare sarà già scontro diretto contro una formazione peperina, anch'essa con un melting pot di semi-sconosciuti recentemente acquistati, provenienti da campionati di livello inferiore ma già decisivi come Rafia, Almqvist e Krstovic. Come risponderà la Salernitana? Al di là del calore dei tifosi - già esauriti i 1100 biglietti del settore ospiti; 10958 il dato definitivo degli abbonamenti) - in campo l'allenatore conta di rivedere il tango di Martegani, la freschezza di Legowski, la rapidità di Cabral, la voglia di stupire di Ikwuemesi. Non tutti saranno titolari. Oggi riprende la preparazione al Mary Rosy (ore 18, porte chiuse) dopo una giornata di riposo inizialmente non calendarizzata concessa dall'allenatore ai suoi. L'argentino e il polacco hanno più chances di partire dall'inizio. «Martegani ci ha permesso di stare più vicini alla porta avversaria», ha sottolineato Sousa dopo il match con l'Udinese. L'ex San Lorenzo ha messo lo zampino nell'azione del gol di Dia e ha sfiorato quello personale facendo volare Silvestri e dimostrando tocco, qualità, estro. Meglio sottopunta che centrocampista nei 40' che il tecnico gli ha concesso da subentrato.

Ieri "Marta", come è soprannominato, si è svegliato «molto felice per il debutto» e con la mente volta a «lavorare per migliorare: siamo solo all'inizio». Ha affidato ai social con tanto di panorama di Salerno il suo stato d'animo. Aspetta la sua compagna Maria, che lo raggiungerà a breve in città e nel frattempo è stato accompagnato da mamma Marina e dal procuratore Pato Lombilla. Sa dare del tu al pallone come Candreva e spera di affiancarlo sulla linea dei trequartisti a Lecce soffiando il posto a Botheim. Mast'Antonio è nella storia, in cima alla classifica all time degli assist in Serie A: con quello di lunedì sera sono 80, è a braccetto con Hamsik e punta ad essere presto solo. Martegani non è l'unico in rampa di lancio. Anche Legowski potrebbe essere gettato nella mischia accanto a Lassana in luogo di un Bohinen volenteroso ma evidentemente non al top. Ad Ikwuemesi e Cabral potrebbe servire qualche settimana in più prima di vederli titolari. Il primo ha bisogno di adattarsi al nuovo campionato, sebbene nello spezzone contro i bianconeri abbia mostrato i muscoli nel vero senso della parola. Sul capoverdiano c'è da andarci piano. Ha mostrato generosità, chiudendo da terzino nel 4-2-3-1 finale: ha strappo, salta l'uomo, è veloce ma anche fisicamente fragile stando agli almanacchi degli ultimi due anni. Su Instagram cita Martin Luther King («Fai il primo passo con fede») dopo aver messo piede in campo in gare ufficiali cinque mesi dopo l'ultima volta (il 24 marzo in Capo Verde-eSwatini 0-0; a febbraio l'ultimo spezzone con lo Sporting).

Ricomincerà per gradi e approfitterà della sosta per lavorare, dato che non è convocato per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Bronn, Dia e Lassana Coulibaly invece sì: il difensore (Tunisia-Botswana il 7 settembre), la punta (Senegal-Ruanda il 9) e il mediano (Mali-Sudan del Sud l'8) hanno già in tasca il pass per la fase finale che si terrà tra gennaio e febbraio, al pari di Capo Verde che terrà in considerazione Cabral quando sarà al top. Nella sosta Sousa dovrà fare a meno di altri 7 convocati. Gyomber (Slovacchia) sarà impegnato nelle qualificazioni europee contro Portogallo e Liechtenstein (8-11 settembre); idem per Kastanos (Cipro contro Scozia in casa e Spagna fuori, 9/12 settembre) e Legowski, che sogna l'esordio dal 1' con la Polonia dei grandi. Match abbordabili: Faroe e Albania il 7 e il 10. Partirà pure il cileno Valencia per le sfide con Uruguay e Colombia (9/13 settembre); Ochoa si recherà negli Stati Uniti per difendere i pali del Messico in amichevole contro l'Australia (8 settembre). Pirola dovrebbe essere confermato nella nuova U21 di Nunziata, impegnata nella corsa ai prossimi europei di categoria l'8 settembre in Lettonia e quattro giorni dopo in Turchia. Soddisfazione in vista anche per il 2004 Sfait, che sarà chiamato per la prima volta nell'U21 della Romania che il 12 se la vedrà con l'Albania.