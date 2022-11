Mazzocchi re dei dribbling: in A solo Kvaratskhelia fa meglio

In meno di un anno Pasquale Mazzocchi ha conquistato praticamente tutti, e non solo a Salerno. In estate, infatti, tanti club erano pronti a fare carte false per acquistarlo, poi ha convinto anche il ct Mancini che senza pensarci due volte ha deciso di chiamarlo in Nazionale. Ma del resto l'esterno della Salernitana non smette di sorprendere. Dopo lo show mostrato da gennaio a maggio scorso, in questa prima parte di stagione è andato addirittura oltre. Con 18 dribbling è il secondo calciatore di tutta la Serie A ad aver saltato più volte il diretto avversario, davanti a lui soltanto Kvicha Kvaratskhelia del Napoli con uno in più.

Sono invece 43 i cross effettuati in undici giornate di campionato che gli consentono di essere a un passo dalla top ten dove è posizionato sul secondo gradino del podio il suo compagno di squadra Candreva con 92. A dribbling e cross Mazzocchi ha abbinato anche due assist e due gol, proprio per non farsi mancare nulla. Ma lo spettacolo, a quanto pare, è soltanto all'inizio.