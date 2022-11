Salernitana, Mazzocchi si opera: domani l'intervento a Roma, resterà fuori due mesi

Dopo aver comunicato nelle scorse ore l'esito degli approfondimenti diagnostici e della visita specialistica ortopedica, la Salernitana quest'oggi ha invece comunicato che nella giornata di domani Pasquale Mazzocchi si sottoporrà, a Roma, a un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Nonostante il brutto contrattempo, passo dopo passo si capirà se lo stop sarà di due mesi, l'esterno granata si è detto già pronto a rialzarsi: «È solo un contrattempo, per fortuna è meno grave del previsto. Sfrutterò ogni ora di ogni giornata di questa sosta per tornare in campo. Farò presto, l’antidoto è sempre il veleno!», le parole scritte sui propri canali social.