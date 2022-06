Salernitana, l'ex Atalanta Migliaccio nello staff del ds De Sanctis

In attesa di muovere i primi passi nella sessione estiva del calciomercato, la piazza intanto attende con trepidazione novità in tal senso, la Salernitana è vicinissima a piazzare un altro colpo a livello dirigenziale. Dopo aver scelto De Sanctis come direttore sportivo, il presidente Iervolino è infatti pronto a rinforzare l'area tecnica con il campano Giulio Migliaccio.

Dopo alcuni anni vissuti all'Atalanta, anni nei quali spesso raggiungeva l'Arechi per visionare calciatori in orbita bergamasca e non solo, Migliaccio è dunque a un passo dal vivere una nuova avventura professionale. Non resta che attendere solo l'ufficialità.